Конкурс-фестиваль чтецов проведут в Коми

В Коми начали принимать заявки на участие в республиканском конкурсе-фестивале чтецов «Том Войвыв кодзув». Его проводят министерство национальной политики республики и Издательский дом Коми.

Фестиваль проходит каждый год с 2019 года. В этот раз его посвятят Году молодежи и юбилейным датам местных писателей, поэтов и литературоведов.

К заявке необходимо прикрепить работу в формате видео- или аудиоматериала с исполнением произведения, опубликованного на страницах журнала «Том Войвыв кодзув». Это произведение просят прочитать на языке коми, уточняет ИА «Комиинформ».

Жюри оценить конкурсные выступления в номинациях «Стихотворение» и «Проза» в трех возрастных категориях, начиная с 16 лет. В номинации «Пьеса» определят только одного победителя.

Ранее сообщалось, что на литературный конкурс имени Корнея Чуковского поступило рекордное количество заявок — 989. Они пришли из 70 российских регионов. Больше всего заявок прислали из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Ярославля.