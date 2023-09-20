Путин поздравил президента Южной Осетии Гаглоева с Днем Республики

Россия продолжит оказывать содействие Южной Осетии в обеспечении безопасности и решении задач государственного строительства и социально-экономического развития. Об этом в среду, 20 сентября, сообщил президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме, направленной президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву по случаю Дня Республики.

«Придаем большое значение развитию дружественных, добрососедских отношений между нашими странами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на различных направлениях», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер также пожелал Гаглоеву крепкого здоровья и успехов, а гражданам Южной Осетии — счастья и благополучия.

20 сентября Южная Осетия отмечает национальный праздник — День Республики. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о суверенитете Юго-Осетинской Советской Демократической Республики в составе СССР.

Ранее, 26 августа, Путин поздравил Гаглоева и лидера Республики Абхазия Аслана Бжанию с 15-й годовщиной признания независимости республик. Российский лидер также отметил, что РФ выстраивает с обеими странами союзнические отношения.

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года разгорелся грузино-осетинский конфликт. Грузинские войска открыли огонь по Цхинвалу, а затем предприняли попытку взять город штурмом. Россия ответила незамедлительно, отправив в республику военные подразделения для защиты проживающих в Цхинвале российских граждан. После пяти дней боестолконовений грузинские войска отступили. Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.