Опубликованы кадры с места взрыва газа в многоэтажке в Балашихе
В среду, 20 сентября, в распоряжении «Известий» появились кадры с места взрыва газа в квартире многоэтажного жилого дома в подмосковной Балашихе.
На записи можно заметить рассеивающийся над домами дым, а также разрушения жилого здания в результате взрыва. На них видно, что на уровне третьего и четвертого этажей квартиры пострадали больше всего: там почти полностью упал фасад и отсутствуют окна, а у дома на тротуаре лежат обломки.
«Обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление. Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Взрыв газа на четвертом этаже дома № 10 на Октябрьской улице произошел утром 20 сентября. Сообщалось, что в доме повреждено не менее 10 квартир, а жителям оказывается экстренная помощь.
В ГУ МЧС указали, что в результате инцидента один человек пострадал. Экстренные службы оказывают помощь пострадавшим.