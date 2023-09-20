Вооруженные силы Украины (ВСУ) при штурмах на донецком направлении сводят к минимуму использование бронетехники, о чем сообщил в среду, 20 сентября, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.

По его словам, подобную тенденцию можно наблюдать в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

«Это касается не только западных бронетранспортеров, но и советских. По имеющимся данным, техника есть в наличии, но оттянута от передовых позиций», — сообщил Марочко агентству «РИА Новости».

Накануне Минобороны сообщило, что экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Поражение противника идет противотанковым ракетным комплексом «Вихрь-М».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских ВСУ.

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