Сьерра-Леона начало переговоры с Россией по импорту удобрений

Сьерра-Леоне ведет переговоры с Россией по импорту удобрений. Об этом 20 сентября сообщил глава МИД республики Тимоти Кабба.

«Мы начали обсуждения с нашими российскими контрпартнерами и намерены углубить эти отношения», — рассказал он «РИА Новости» во время Генеральной Ассамблеи ООН.

Кабба рассказал, что планирует до конца 2023 года посетить в Москву, чтобы договориться о поставках удобрений, технологий и семян в африканскую страну.

«У России есть технологии. Так что мы с нетерпением ждем этого сотрудничества», — добавил он.

3 августа президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки выпустили заявление, в котором призвали устранить препятствия для экспорта зерна и удобрений. Они также потребовали от ООН принять необходимые меры, чтобы разблокировать 200 тыс. т российских удобрений, заблокированных в морских портах Евросоюза, для немедленной и бесплатной доставки в африканские страны.

Ранее в этот день в ходе брифинга представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что африканские страны намерены добиваться разблокирования российских удобрений в портах ЕС для их беспрепятственного поступления на мировые рынки. Он также напомнил, что вопрос разблокировки удобрений из РФ ранее обсуждался на саммите Россия – Африка.

28 июля Путин в ходе саммита Россия – Африка заявил, что страна всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваров. Москва, понимая, какое значение имеет бесперебойное снабжение продуктами питания для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности африканских государств, нарастит поставки сельхозпродукции в Африку, отметил Путин.

В июле 2022 года в Стамбуле была заключена продовольственная сделка. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

При этом 17 июля действие зерновой сделки прекратилось по инициативе Москвы. Путин подчеркнул, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей.