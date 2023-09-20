Шойгу на переговорах в Иране выразил готовность к укреплению стабильности в регионе

Россия готова к дальнейшим совместным с Ираном действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Об этом 20 сентября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани.

По словам Шойгу, взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень, несмотря на санкционное давление, которое, по его мнению, является бесперспективным.

«С удовлетворением отмечаем, что сегодня российско-иранский диалог развивается особенно интенсивно», — указал Шойгу.

Министр отметил, что российская сторона нацелена на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий по взаимодействию, несмотря на вмешательства США и их западных союзников. Шойгу заявил, что такое сотрудничество во многом обусловлено доверительными отношениями, которые сложились между лидерами России и Ирана.

«Высокая динамика встреч подтверждает общий настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в оборонной сфере и военного сотрудничества», — подчеркнул он.

Во время переговоров Шойгу предложил иранскому министру обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.

Шойгу прибыл в Тегеран накануне для переговоров с военным руководством Ирана. Во время переговоров с начальником генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери российский министр отметил, что отношения РФ и Ирана в оборонной сфере развиваются динамично, возросла интенсивность встреч на различных уровнях. По его словам, в последнее время значительно возросла интенсивность встреч как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств.