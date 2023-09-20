Реклама
Прямой эфир
Мир
В Польше заявили о возможном прекращении поддержки Украины из-за агрокризиса
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в доме в Балашихе
Общество
В Якутии продолжаются поиски пропавших 8 сентября рыбаков
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа в доме в Балашихе
Мир
Марочко сообщил об уменьшении количества бронетехники ВСУ на донецком участке
Мир
В Госдуме заявили о сигнале Эрдогана Западу о невозможности вернуть Крым
Экономика
Правительство подсчитало стоимость создания четырех ВСМ
Мир
Польша не пропустила одно авто с регистрацией РФ с момента введения запрета
Происшествия
Женщина и ребенок остаются под завалами дома в Балашихе
Мир
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Экономика
В Москве возобновил работу первый магазин Tommy Hilfiger
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об аварии Су-34 в Воронежской области
Мир
Министр обороны Ирана заявил о предпосылках для создания крепкого союза с РФ
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до трех

Шойгу на переговорах в Иране выразил готовность к укреплению стабильности в регионе

0
Фото: REUTERS/Russian Defence Ministry
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия готова к дальнейшим совместным с Ираном действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Об этом 20 сентября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани.

По словам Шойгу, взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень, несмотря на санкционное давление, которое, по его мнению, является бесперспективным.

«С удовлетворением отмечаем, что сегодня российско-иранский диалог развивается особенно интенсивно», — указал Шойгу.

Министр отметил, что российская сторона нацелена на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий по взаимодействию, несмотря на вмешательства США и их западных союзников. Шойгу заявил, что такое сотрудничество во многом обусловлено доверительными отношениями, которые сложились между лидерами России и Ирана.

«Высокая динамика встреч подтверждает общий настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в оборонной сфере и военного сотрудничества», — подчеркнул он.

Во время переговоров Шойгу предложил иранскому министру обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.

Скоростная ШОС: что выиграет организация от присоединения к ней Ирана
И какие перспективы и угрозы обсудили лидеры «восьмерки» на саммите

Шойгу прибыл в Тегеран накануне для переговоров с военным руководством Ирана. Во время переговоров с начальником генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери российский министр отметил, что отношения РФ и Ирана в оборонной сфере развиваются динамично, возросла интенсивность встреч на различных уровнях. По его словам, в последнее время значительно возросла интенсивность встреч как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023