Алиев назвал условие прекращения конфликта в Нагорном Карабахе

Военная операция в Нагорном Карабахе прекратится, если армянские военнослужащие в регионе сложат оружие. Об этом 19 сентября заявил президент республики Ильхам Алиев во время разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Во время разговора глава государства подчеркнул, что антитеррористические мероприятия показали, что диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВС Армении заблаговременно установили в Карабахском регионе мины. По мнению Алиева, это было сделано с целью террора. В результате погибли гражданские лица и сотрудники полиции.

Президент республики подчеркнул, что эти действия, в том числе проведение 9 сентября так называемых президентских выборов в Карабахском регионе, являются продолжением целенаправленных провокаций со стороны Армении и «созданного и поддерживаемого ею так называемого сепаратистского образования против суверенитета Азербайджана».

Алиев заявил, что для пресечения подобных провокационных и подстрекательских действий Азербайджан был вынужден начать антитеррористические мероприятия локального характера в регионе.

В сообщении, опубликованном на сайте президента Азербайджана, подчеркивается, что власти страны несколько раз приглашали представителей армянского населения, проживающего в Карабахском регионе, к диалогу для обсуждения вопросов реинтеграции, однако они отказывались.

Ранее в этот день Блинкен также призвал Алиева немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Госсекретарь призвал стороны возобновить диалог для урегулирования сохраняющихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе.

За день до этого, 19 сентября, минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. По последним данным омбудсмена непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Гегама Степаняна в социальной сети X (бывш. Twitter), в боевых действиях в районе НКР погибли не менее 27 человек (в том числе двое мирных жителей), еще более 200 получили ранения. При этом в МИД республики заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

В этот же день командование российских миротворцев призвало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры. Минобороны РФ также отметило, что российские миротворцы организовали эвакуацию населения из Нагорного Карабаха, а также оказание медицинской помощи всем пострадавшим.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе. Она отметила, что Россия призывает Ереван и Баку прекратить военные действия в регионе и вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.