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В Китае отметили выдающиеся характеристики «реактивного танка» Т-80

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Россия намерена возобновить массовое производство «реактивного танка» Т-80, названного так за высокоскоростные характеристики, потому что он отлично себя показал на поле боя, сообщил военный обозреватель Шао Юнлин в эфире Национального радио Китая 19 сентября.

По его словам, российский танк Т-80 способен маневрировать на высокой скорости и необычайно устойчив к низким температурам благодаря тому, что приводится в действие газовой турбиной.

«Большинство танков используют дизельные двигатели, недостатком которых является низкая скорость и ухудшение характеристик при низких температурах. В советский период было предложено использовать авиационные двигатели на танках, а затем появился Т-80, в котором использовались газовые турбины. Скорость танка Т-80 может достигать 75 км/ч, а также он может развивать скорость более 50 км/ч в условиях бездорожья», — пояснил китайский обозреватель.

Шао Юнлин добавил, что до российско-украинского конфликта количество российских танков составляло около 2700, включая Т-72, Т-80, Т-90 и машины других серий. Среди них танки серии Т-80 обладают сравнительно гораздо более превосходящими характеристиками по всем аспектам.

«Однако самой продвинутой является серия Т-80. Советский Союз использовал многие из новейших технологий того времени для Т-80, поэтому его бронезащита, система управления огнем, мобильность и другое превосходили серию Т-72», — отметил он.

В Китае задаются вопросом, почему же Россия решила снова запустить массовое производство «реактивных танков»?

«В последнее время танк хорошо зарекомендовал себя на поле боя. В бою в июле этого года Т-80 уничтожил несколько вражеских танков и бронемашин, поэтому имеет смысл возобновить его массовое производство», — ответил военный обозреватель Шао.

Их не догонят: какие танки в российской армии называют «реактивными»

О возобновлении в России производства танков Т-80 заявил 10 сентября гендиректор АО «Концерн Уралвагонзавод» (ГК «Ростех») Александр Потапов в эфире программы «Военная приемка». По его словам, в последние годы проходили модернизация и ремонт уже произведенных машин.

В августе танк «Алеша», экипаж которого успешно отразил атаку превосходящих украинских сил на запорожском направлении, также относится к модели Т-80. Тогда на поле боя были два танка и шесть бронемашин, но «Алеша» справился с техников ВСУ, несмотря на численное превосходство.

15 августа, Т-80 вместе с Т-72, Т-90-М и Т-14 «Армата» представили на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в Подмосковье. Технику изменили по опыту испытаний на СВО.

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