Российская группировка войск «Юг» ликвидировала до 215 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) в районе населенного пункта Андреевка. Об этом 20 сентября сообщает начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

По его словам, российским военным также удалось сорвать две ротации штурмовых подразделений украинских войск в районах населенных пунктов Клещеевка и Веселое.

«Активными действиями подразделений группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией сорваны две ротации штурмовых подразделений ВСУ в районах Клещеевки и Веселого. Кроме того, противнику нанесены существенные потери в районе Андреевки. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих», ― приводит ТАСС слова Минесашвили.

Глава пресс-центра группировки «Юг» также сообщил, что на донецком направлении российские бойцы успешно отразили три атаки подразделений ВСУ на соледаро-артемовском, александро-калиновском, а также на авдеевском направлениях.

Минесашвили добавил, что авиация Южной группировки поразила скопления живой силы и военной техники украинской армии. ВС РФ удалось уничтожить два пункта временной дислокации, четыре склада боеприпасов, 10 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационную станцию П-18.

Кроме того, ВСУ потеряли пять гаубиц M777, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», орудие 2А36 «Гиацинт-Б» и два миномета 120-миллиметрового калибра на трех направлениях: соледаро-артемовском, александро-калиновском, авдеевском и лисичанском.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации на краснолиманском направлении уничтожили штурмовиков спецбригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Также Вооруженные силы Украиныи потеряли на краснолиманском направлении до 50 бойцов и одну бронированную машину. Также Савчук рассказал, что российские средства ПВО сбили реактивный снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS.

До этого, 18 сентября, российские артиллеристы нанесли значительный ущерб Вооруженным силам Украины на территории Донецкой Народной Республики. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены шесть минометных расчетов. Авиацией были поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Новомайорского, Урожайного, Пречистовки и Владимировки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.