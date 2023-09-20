Реклама
Прямой эфир
Мир
В Польше заявили о возможном прекращении поддержки Украины из-за агрокризиса
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в доме в Балашихе
Общество
В Якутии продолжаются поиски пропавших 8 сентября рыбаков
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа в доме в Балашихе
Мир
Марочко сообщил об уменьшении количества бронетехники ВСУ на донецком участке
Мир
В Госдуме заявили о сигнале Эрдогана Западу о невозможности вернуть Крым
Экономика
Правительство подсчитало стоимость создания четырех ВСМ
Мир
Польша не пропустила одно авто с регистрацией РФ с момента введения запрета
Происшествия
Женщина и ребенок остаются под завалами дома в Балашихе
Мир
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Экономика
В Москве возобновил работу первый магазин Tommy Hilfiger
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об аварии Су-34 в Воронежской области
Мир
Министр обороны Ирана заявил о предпосылках для создания крепкого союза с РФ
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до трех

Психолог назвала признаки нарциссизма у мужчин

Психолог Канаева: нарциссы манипулятивны, циничны и используют людей в своих целях
0
Фото: Getty Images/diego_cervo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нарциссическое расстройство личности (НРЛ) лишает человека эмпатии и наделяет непреодолимым стремлением самоутверждаться за счет унижения других. Самое сложное в отношениях с такими людьми — разглядеть при знакомстве качества нарцисса и вовремя дать от ворот поворот манипулятору и цинику, рассказала 20 сентября психолог Ажар Канаева.

«Людей с нарциссическим расстройством личности не так просто распознать при первом знакомстве, ведь они выглядят вполне адекватными и производят хорошее впечатление. Опасность заключается в том, что такие люди особо манипулятивны, циничны и, самое главное, используют людей в своих целях», — объяснила она «Газете.Ru».

Психолог призвала обращать внимание при общении на явный признак нарцисса — хрупкую самооценку. Такие мужчины, по ее словам, часто нарушают личные границы, но при этом сами крайне ранимы, не выдерживают критику и терпеть не могут, когда им отказывают.

«Если такое с ними всё же случается, они могут демонстративно обидеться или обрушиться на оппонента с агрессией и обвинениями», — отметила она.

Признать свои ошибки или вину — это не про нарцисса, ведь в таком случае он признает свое несовершенство, а это невозможно. Зато возможны обилие оправданий, нежелание брать ответственность и неспособность принимать решения из-за страха ошибок.

«Они будут всячески избегать каких-либо действий или выполнения работы и прокрастинировать, вместо того чтобы решать задачи. Их девиз по жизни: лучше ничего не делать, чем сделать неидеально», — описала нарцисса Канаева.

По словам психолога, говорить о нарциссическом складе личности может тяготение к сравнениям, когда человек не может сказать приятное прямо, а прибегает к сравнительным оборотам: не «Ты умная», а «Ты определенно умнее, чем моя бывшая».

Нарцисс также часто умеет расположить к себе, очаровать лестью и комплиментами, за что впоследствии воздает сплетнями и обесцениванием, так как не способен ценить достижения других, но щедро приукрашивает свои. Кроме того, нарциссы зачастую лишены собственного мнения и предпочитают восхищаться лидерами или теми, кем восхищается большинство, резюмировала психолог.

Не разговаривать с незнакомцами: чем опасны анонимные чаты
Сервисы для общения со случайными собеседниками набирают популярность в Сети

В июне клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина рассказывала о причинах сложностей при знакомстве во взрослом возрасте. Она сообщила, что легкость или сложность в установлении новых контактов — это больше свойство личности, чем возраста. Однако то, как у человека проходила социализация в молодости, может оказать существенное влияние на это.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023