Психолог назвала признаки нарциссизма у мужчин

Нарциссическое расстройство личности (НРЛ) лишает человека эмпатии и наделяет непреодолимым стремлением самоутверждаться за счет унижения других. Самое сложное в отношениях с такими людьми — разглядеть при знакомстве качества нарцисса и вовремя дать от ворот поворот манипулятору и цинику, рассказала 20 сентября психолог Ажар Канаева.

«Людей с нарциссическим расстройством личности не так просто распознать при первом знакомстве, ведь они выглядят вполне адекватными и производят хорошее впечатление. Опасность заключается в том, что такие люди особо манипулятивны, циничны и, самое главное, используют людей в своих целях», — объяснила она «Газете.Ru».

Психолог призвала обращать внимание при общении на явный признак нарцисса — хрупкую самооценку. Такие мужчины, по ее словам, часто нарушают личные границы, но при этом сами крайне ранимы, не выдерживают критику и терпеть не могут, когда им отказывают.

«Если такое с ними всё же случается, они могут демонстративно обидеться или обрушиться на оппонента с агрессией и обвинениями», — отметила она.

Признать свои ошибки или вину — это не про нарцисса, ведь в таком случае он признает свое несовершенство, а это невозможно. Зато возможны обилие оправданий, нежелание брать ответственность и неспособность принимать решения из-за страха ошибок.

«Они будут всячески избегать каких-либо действий или выполнения работы и прокрастинировать, вместо того чтобы решать задачи. Их девиз по жизни: лучше ничего не делать, чем сделать неидеально», — описала нарцисса Канаева.

По словам психолога, говорить о нарциссическом складе личности может тяготение к сравнениям, когда человек не может сказать приятное прямо, а прибегает к сравнительным оборотам: не «Ты умная», а «Ты определенно умнее, чем моя бывшая».

Нарцисс также часто умеет расположить к себе, очаровать лестью и комплиментами, за что впоследствии воздает сплетнями и обесцениванием, так как не способен ценить достижения других, но щедро приукрашивает свои. Кроме того, нарциссы зачастую лишены собственного мнения и предпочитают восхищаться лидерами или теми, кем восхищается большинство, резюмировала психолог.

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