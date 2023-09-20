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В США встревожились из-за удара России «новым» оружием по украинскому самолету

Forbes: удар по украинскому МиГ-29 мог стать боевым дебютом нового «Ланцета»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут столкнуться с новыми проблемами: похоже, что модернизированный российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ланцет» атаковал украинский истребитель МиГ-29. Об этом 20 сентября сообщает американский аналитик Дэвид Экс.

«Плохие новости для потрепанных украинских военно-воздушных сил. Начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога», ― написал Экс в издании Forbes.

По мнению эксперта, удар по истребителю ВСУ мог стать первым боевым дебютом обновленного «Ланцета». Теперь бойцы украинской армии, считает Экс, будут вынуждены использовать более отдаленные от фронта аэродромы, а также искать новые способы для защиты своих истребителей.

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Новая версия одноразового «Ланцета» имеет дальность действия около 40 км. При ударе беспилотник сгорает, тем самым разрушая необходимые объекты. Несмотря на свои небольшие размеры, аппарат легко выводит из строя бронетехнику противника.

Как отметил военный обозреватель Антон Лавров 8 августа, уникальная характеристика «Ланцета» — это его комбинированная боевая часть. Легкая боеголовка весом 3 кг сочетает осколочно-фугасное действие для поражения живой силы и автомобилей и кумулятивный эффект, из-за чего дрон может быть опасен даже при попадании в танк — уничтожение возможно при попадании в борт или корму.

Максимальной эффективности беспилотник достигает при использовании в паре с разведывательным дроном. Тот держится на большой высоте и за счет мощной и недешевой оптики обнаруживает цели противника. Затем он передает их координаты операторам дрона-камикадзе и контролирует результаты поражения цели.

Ранее, 7 августа, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали российский беспилотник «Ланцет» одной из главных угроз на поле боя. По словам солдат ВСУ, «Ланцеты» доставляют много неприятностей украинским войскам, потому что у них нет такого оружия.

В тот же день президент РФ Владимир Путин призвал увеличивать долю производства новейших вооружений, в том числе «Ланцетов» и танков Т-90М «Прорыв». По словам российского лидера, техника очень эффективно себя показала посредством мощных ударов по противнику.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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