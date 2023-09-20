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Бойцы ВС РФ уничтожили штурмовиков «Азова» на краснолиманском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) на краснолиманском направлении уничтожили штурмовиков спецбригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщает 20 сентября начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук.

«В районе Серебрянского лесничества ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов», ― приводит «РИА Новости» слова Савчука.

Глава пресс-центра, помимо всего прочего, рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на краснолиманском направлении до 50 человек и одну бронированную машину. Также Савчук рассказал, что российские средства ПВО сбили реактивный снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Кроме того, бомбардировочная авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам, расположенных в районах населенных пунктов Торское и Серебрянка.

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Ранее, 18 сентября, российские артиллеристы нанесли значительный ущерб Вооруженным силам Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены шесть минометных расчетов. Авиацией были поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Новомайорского, Урожайного, Пречистовки и Владимировки.

За день до этого стало известно, что служащие группировки «Восток» сорвали попытку ротации подразделений и ликвидировали две пехотные группы ВСУ на южнодонецком направлении. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские силы уничтожили минометные расчеты противника к западу от Макаровки, к северу от Владимировки, в Угледаре и к северу от Никольского.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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