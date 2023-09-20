Американский аналитик предложил Украине смириться с вынужденной капитуляцией

Украине придется смириться с поражением во время второго президентского срока как нынешнего президента США Джо Байдена, так и бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил обозреватель американского издания The Hill Джозеф Боско во вторник, 19 сентября.

«Даже если Байден останется на своем посту, [президент России Владимир] Путин, похоже, уверен, что достигнет своей геостратегической цели. Потому что, если отбросить бахвальство, заявленная стратегия Трампа — это, по сути, политика, которой администрация Байдена уже следует», — заявил он.

В качестве подтверждения своих слов аналитик напомнил, что Вашингтон уже отказался предоставить Киеву некоторые виды оружия. Настойчивость Трампа в области прекращения финансирования Украины частично разделяет и Байден.

«Они должны смириться с вероятностью вынужденной капитуляции либо во время второго срока Трампа, либо во время второго срока Байдена», — подытожил Боско.

Ранее в тот же день спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что не будет гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому новый раунд финансирования, а потребует отчетность за уже предоставленную американскую помощь.

Днем ранее, 18 сентября, Трамп заявил, что Киев мог бы сохранить жизни многих своих людей, если бы признал право России на Крым и «другие регионы». Он пообещал разрешить конфликт на Украине, если придет к власти в результате грядущих президентских выборов.

В конце августа украинский президент Владимир Зеленский пожаловался на то, что со странами Запада тяжело договориться о новых поставках зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Он добавил, что Patriot, NASAMS и IRIS-T являются лучшими системами противовоздушной обороны (ПВО), которые есть у Украины.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.