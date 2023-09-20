Блинкен призвал Алиева прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева прекратить военные операции в Нагорном Карабахе. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

«Госсекретарь Энтони Блинкен провел разговор с президентом Ильхамом Алиевым, чтобы призвать Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и добиться деэскалации», — говорится в сообщении ведомства.

В материале говорится, что госсекретарь призвал стороны возобновить диалог для урегулирования сохраняющихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе.

Ранее в этот день МИД РФ призвал вернуться к договоренностям о безопасности Нагорного Карабаха. Там отметили важность незамедлительного прекращения кровопролития и боевых действий, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

Командование российских миротворцев призвало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры. Минобороны РФ также отметило, что российские миротворцы организовали эвакуацию населения из Нагорного Карабаха, а также оказание медицинской помощи всем пострадавшим.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков между тем призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Нагорному Карабаху. По его словам, единственной субстантивной базой являются трехсторонние документы двухлетней и трехлетней давности, которые были подписаны между Россией, Арменией и Азербайджаном.

Военный эксперт Игорь Никулин в разговоре с «Известиями» отметил, что обострившийся конфликт в Нагорном Карабахе касается исключительно Азербайджана, так как власти Армении самостоятельно решили не претендовать на эту территорию. Никулин подчеркнул, что власти Армении отказались претендовать на Нагорный Карабах, и что обострившийся конфликт ― исключительно вопрос Азербайджана, поскольку само армянское руководство кардинально изменило статус.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.