Новая группа солдат ВСУ сдалась в плен по открытому каналу связи в ДНР

В Донецкой Народной Республике (ДНР) очередная группа солдат Вооруженных сил Украины сдалась в плен. Об этом 20 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Группы военнослужащих ВСУ планомерно сдаются в плен на всей территории СВО, по открытому каналу связи вызывая позывной «Волга», который находится на открытой частоте 149.200», ― заявил собеседник агентства.

Журналисты также поделились видео, на кадрах которого можно увидеть, как двое украинских солдат сдаются в плен российским бойцам: бойцы ВСУ выходят с поднятыми руками и говорят, что устали воевать.

Ранее, 7 июля, военнослужащие ВСУ рассказали о низком моральном духе в подразделениях из-за больших потерь и плохого обеспечения. По словам одного из пленных украинских бойцов, с ними работали психологи, которые говорили, что русская армия — слабая, а также настраивали солдат ВСУ против русских. Пленный военный рассказал, что их обучали плохо подготовленные французские инструкторы.

Другой пленный ВСУ, личность которого не раскрывается, 29 июня посетовал на наплевательское отношение старших командиров к бойцам. По его словам, с обеспечением продовольствия были проблемы: еда была не первой свежести.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.