Минздрав Якутии сообщил о состоянии пострадавших при падении бетонной плиты детей

Медики оценили состояние детей, которые пострадали при падении бетонной плиты в Якутске. Один из пострадавших несовершеннолетних находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Еще двое пациентов ― стабильны, сообщает 20 сентября пресс-служба Минздрава Якутии.

«Трое детей были госпитализированы в педиатрический центр республиканской больницы №1 ― Национальный центр медицины. Пострадавшим детям оказан весь перечень экстренной медицинской помощи. Сегодня состояние двоих детей оценивается врачами как стабильное. Состояние третьего ребенка тяжелое. Ребенок находится в реанимации после операции», ― гласит сообщение регионального министерства в Telegram-канале.

Инцидент с падением бетонной плиты произошел в Якутске 19 сентября. В результате происшествия погибла девятилетняя девочка. Еще три ребенка получили травмы, они госпитализированы.

По данным СУ СК России по Республике Саха (Якутия), инцидент произошел в районе дома 40/9 по улице Автодорожной в Якутске.