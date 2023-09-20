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Аналитик предрек Западу кошмар после поражения Украины

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Отсутствие у США заранее разработанного плана на случай, если украинское контрнаступление провалится, обернется кошмаром для Запада. Об этом написал в статье для международного аналитического журнала Geopolitika.news обозреватель из Хорватии Зоран Метер в воскресенье, 17 сентября.

«Стратегии отступления нет, и они тащат нас в новый кошмар. <...> Запад, прежде всего США, так как от них тут все и зависит, с самого начала вооруженного конфликта не заготовил никакой стратегии отступления и не придумал, что делать, если все пойдет по негативному сценарию или просто не так, как хотелось бы», — заявил аналитик.

Он обратил внимание, что многие страны Европы вступают в предвыборный год, и происходящее во внешней политике не может не отразиться на предпочтениях избирателей.

«На помощь Киеву потрачены огромные ресурсы, как военные, так и финансовые, и это все больше влияет на экономическую и социальную ситуацию на самом Западе», — заявил Метер.

По мнению обозревателя, страны Запада переживают экономический и социальный упадок, а это, в свою очередь, провоцирует недовольство среди населения.

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Ранее, 16 сентября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выдвинул ряд требований к Западу в области поддержки Украины. Так, по его мнению, иностранные партнеры должны закрепить военную помощь Киеву на законодательном уровне и принять меры для нивелирования «усталости» от конфликта.

В тот же день председатель военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр предположил, что производственные способности стран НАТО больше не могут обеспечивать Украину вооружением на том уровне, какого желает добиться Киев.

13 сентября аналитик InsideOver Андреа Мураторе предположил, что поддержка Украины истощила ресурсы США в сфере обороноспособности. Он подтвердил свои мысли, указав на перенос поставок истребителей F-35 компанией-производителем Lockheed Martin до следующего года из-за «проблем с аппаратным и программным обеспечением».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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