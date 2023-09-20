Во Владивостоке нашли пропавшего семилетнего мальчика

Во Владивостоке был найден семилетний мальчик, которого искали почти двое суток. Об этом в среду, 20 сентября, сообщили в пресс-службе управление МВД Приморского края.

«Семилетний мальчик был замечен неравнодушным гражданином, который остановил ребенка и сообщил об этом сотрудникам полиции. В ближайшее время ребенок будет передан законным представителям», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

О пропаже мальчика родственники сообщили в правоохранительные органы 19 сентября. Сотрудники сразу же начали поиски, к которым подключились волонтеры.

Позднее в интернете появилось видео с камер наблюдения одного из магазинов, где видно как ребенок заходит в маркет и покупает кока-колу и шоколад в районе шести утра.

Ранее, 19 сентября, был найден потерявшийся в лесу Архангельской области подросток. Поиски были организованы с земли и с воздуха, задействованы беспилотники и кинологи, а также полиция. О его пропаже сообщили 17 сентября.