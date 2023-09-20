СМИ сообщили об отмене встречи Дуды и Зеленского на полях ГА ООН

В Нью-Йорке отменилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды, которую планировалось провести на полях Генассамблеи ООН, сообщает 19 сентября Polskie Radio.

Известно, что Дуда не отказывается от встречи с украинским лидером в будущем. Тем не менее не состоявшиеся переговоры должны были затронуть эмбарго на поставку украинского зерна, что могло сыграть значительную роль в сложившемся кризисе.

«Президент сообщил, что из-за изменения часов заседания встреча была исключена из повестки дня. Однако Дуда не исключил, что встреча с Зеленским состоится позже», — отмечает газета Rzeczpospolita.

Ранее, 14 августа, президент Дуда заявил, что Польша продолжит отстаивать свои интересы в вопросе поставок украинского зерна. Политик отметил, что Польша не согласится снять блокаду украинского зерна, которая истекла 15 сентября.

В июле политолог Иван Мезюхо в беседе с «Известиями» заявил, что Польша перестает скрывать усталость от поддержки Украины. Он указал на то, что нет ничего удивительного в том, что сегодня Польша защищает свои экономические интересы, потому что протестные настроения в стране в отношении поддержки Киева растут.

2 мая Еврокомиссия запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы до 5 июня. При этом оставила разрешенным транзит зерна в другие страны Евросоюза. Болгария, Венгрия, Польша и Словакия, в свою очередь, обязались отменить односторонние меры в отношении продуктов, поступающих с Украины. В начале июля Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции.

15 апреля Венгрия и Польша запретили импорт зерновых, масличных культур и ряда других украинских сельхозпродуктов на период до 30 июня. Причинами стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров.

В Киеве выражали обеспокоенность возможными убытками от запрета на экспорт зерна. Однако глава налогкомитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев выразил надежду на то, что благодаря поддержке со стороны ЕС будет достигнут компромисс в вопросе аграрного экспорта.