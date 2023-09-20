Эксперты объяснили выгоды закона об эскроу-счетах для физлиц

Закон об эскроу-счетах для физлиц, которые можно будет открывать под строительство частных домов, намерены принять до конца текущего года, сообщили «Известиям» в Минстрое. Мера позволит защитить средства граждан, упростит получение ипотеки на частные дома и ускорит развитие рынка загородной недвижимости, говорят опрошенные изданием эксперты.

«Это долгожданный проект закона, который должен помочь развитию строительства индивидуальных жилых домов с привлечением девелоперов», — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Гражданам он позволит обезопасить свои средства. Полезен механизм и для застройщиков: они смогут более эффективно использовать проектное финансирование и снижать его стоимость. По мере накопления эскроу-счетов ставки по кредиту снижаются, добавил депутат.

Кроме того, мера может привести к укрупнению рынка загородной недвижимости и фактически обелит эту отрасль, отметил директор по продажам компании «Главстрой» Алексей Гусев. Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов заметил, что пока люди, которые вкладываются в стройку частных домов, не защищены от мошенничества со стороны застройщиков.

По словам директора развития жилищной сферы «ДОМ.РФ» Евгения Квасенкова, банкам этот механизм даст надежное обеспечение по ипотечному кредиту благодаря размещению денежных средств на специальном счете на протяжении всей стадии строительства.

«Гражданам — гарантию сохранности вложенных средств, а для подрядчиков это возможность масштабирования бизнеса за счет привлечения средств корпоративного кредитования, аналога проектного финансирования», — добавил он.

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