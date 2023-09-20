Синоптики спрогнозировали до 22 градусов тепла 20 сентября в Москве

В Москве в среду, 20 сентября, будет облачно с прояснениями, а во второй половине дня ожидается кратковременный дождь. Соответствующий прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

В первой половине дня в столице можно ожидать температуру +20...+22. Ночью она опустится до +12...+14. Днем прогнозируется юго-западный ветер с порывами до 17 м/c.

В Московской области днем температура может подняться до +24 градусов, а ночью понизится до +13 градусов.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Ранее, 18 сентября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что эта неделя в Москве станет одной из самых теплых в сентябре — к концу недели температура воздуха может прогреться до +24 градусов. При этом на фоне дефицита осадков в регионе значительно увеличится риск пожарной опасности.

До этого, 17 сентября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что летняя погода с температурой до +25 градусов вернется в Центральную Россию во второй половине следующей недели. Также отмечается, что температура будет примерно на три градуса выше нормы на севере Европейской России.