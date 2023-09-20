В Польше назвали бессмысленными изменения в отношениях с Украиной

Польша сама поставила себя на позицию донора для Украины, поэтому появившийся недавно в отношениях Варшавы и Киева реализм не имеет значения. Об этом в среду, 20 сентября, написал польский журналист и публицист Лукаш Важеха в своем аккаунте в соцсети Х.

Под «реализмом» журналист имеет в виду отказ снять запрет на ввоз украинского зерна в Польшу. Журналист отметил, что отношения между государствами накалились из-за высказываний украинских политиков.

«У меня есть одна искренняя просьба к моим независимо мыслящим последователям: не дайте себя обмануть этому внезапному всплеску государственного реализма в отношениях с Украиной. Нас впустили в это русло, позиционируя Польшу как безоговорочного донора всего, что хочет Киев», — говорится в публикации.

Ранее, 15 сентября, Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции из Украины. В одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша и Словакия.

В тот же день министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс заявил, что запрет Польши на ввоз зерна отвечает интересам Украины. Он указал, что за счет помощи с транзитом Киев экспортирует больше зерна, чем было до ограничений.

Позже, 18 сентября, Киев подал в ВТО иск против Польши, Словакии и Венгрии, запретивших импорт украинской сельхозпродукции. По словам главы министерства экономики Украины Юлии Свириденко, Киеву было принципиально важно показать, что страны не имеют права в одностороннем порядке запрещать ввоз зерна.

В мае Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. Позже, в июле, Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров.