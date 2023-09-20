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Экипажи российских истребителей Су-25 нанесли удары по позициям и технике ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России в зоне проведения спецоперации поделилось Минобороны России в среду, 20 сентября.

Запуск ракет производился парами на малых высотах. Также были выпущены тепловые ловушки. Штурмовиками Су-25 в результате проведения боевых действий уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских боевиков.

«Выполнили взлет парой, полет по установленному маршруту. Далее вышли в район цели, выполнили удар по живой силе противника неуправляемым ракетным вооружением, затем отворот на нашу сторону с противоракетным маневрированием и уходом под нижнюю границу поражения ЗРК и ПЗРК. Далее вернулись на аэродром базирования, посадка парой. От наводчика получили подтверждение о поражении живой силы противника», — рассказал летчик-штурмовик Су-25 с позывным Медведь.

После выполнения боевой задачи специалисты инженерно-технического состава осмотрели истребители и подготовили их к новому вылету.

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Ранее, 17 сентября, экипажи Су-25 ВКС России также ликвидировали замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ.

Перед этим, 15 сентября, экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) нанесли удар по опорному пункту ВСУ на краснолиманском направлении. Сообщалось, что в ходе атаки были задействованы неуправляемое ракетное вооружение С-8.

11 сентября ВКС России нанесли удар по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог в Днепропетровской области и уничтожили два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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