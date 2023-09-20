Губернатор Орловской области сообщил об отсутствии разрушений после попытки атаки БПЛА

Повреждений инфраструктуры и пострадавших в Орловской области после попытки атак украинских беспилотников не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале в среду, 20 сентября.

«Минувшим вечером на территории Орловской области дежурными силами ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.) были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата. Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет», — написал он.

Также Клычков рассказал, что в настоящее время проводятся мероприятия с целью обеспечить безопасность региона.

«Ситуация находится под контролем», — резюмировал губернатор.

Ранее, 19 сентября, около 21:00 мск два украинских беспилотника были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской и Орловской областями. Позже, около 22:30 мск, был уничтожен еще один БПЛА над Орловской областью.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.