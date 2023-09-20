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В Казахстане выразили надежду на поддержку США в создании центра ООН

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Фото: Официальный сайт президента Республики Казахстан
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Казахстан рассчитывает на поддержку США в создании в Алма-Ате центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Об этом в среду, 20 сентября, сообщила пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Токаев в рамках визита в Нью-Йорк принял участие в саммите глав государств Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки «Центральная Азия – США».

«В ходе встречи были обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы сохранения мира и стабильности в Евразии», — говорится в сообщении.

В рамках дискуссии были затронуты вопросы укрепления сотрудничества в решении проблем кибербезопасности, терроризма, насильственного экстремизма, незаконной миграции и наркотрафика.

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Ранее, 4 июля, Токаев сообщил о проведении цифрового саммита ШОС в 2024 году в Астане. По его словам, совместными усилиями организация сможет обеспечить доступность цифровых технологий для всех граждан государств-участников и придать новый импульс инновационному технологическому развитию экономики.

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