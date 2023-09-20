Армения запросила экстренное заседание СБ ООН по Нагорному Карабаху

Армения направила запрос в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать экстренное заседание по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила 20 сентября пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

По ее словам, Армения параллельно с Францией направила в Совбез ООН запрос на проведение экстренного заседания по ситуации в Карабахе и действиям Азербайджана.

«Заседание состоится 21 сентября. Срочно требуется четкое осуждение и соответствующие действия», — написала она в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее в этот день МИД РФ призвал вернуться к договоренностям о безопасности Нагорного Карабаха. Там отметили важность незамедлительного прекращения кровопролития и боевых действий, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

На фоне происходящих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга отметила, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.

Командование российских миротворцев призвало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры. Минобороны РФ также отметило, что российские миротворцы организовали эвакуацию населения из Нагорного Карабаха, а также оказание медицинской помощи всем пострадавшим.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков между тем призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Нагорному Карабаху. По его словам, единственной субстантивной базой являются трехсторонние документы двухлетней и трехлетней давности, которые были подписаны между Россией, Арменией и Азербайджаном.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.