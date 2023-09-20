Российские ПВО уничтожили еще один украинский дрон над Белгородской областью

Системы противовоздушной обороны (ПВО) в очередной раз уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«19 сентября около 23:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», ― говорится в сообщении Минобороны РФ.

Накануне два украинских беспилотника были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской и Орловской областями. По данным Минобороны, беспилотники были сбиты 19 сентября около 21:00 мск.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Шебекинском городском округе на подлете к городу сбит беспилотник. Данных о повреждениях или пострадавших не поступало.

Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил 19 сентября, что поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее заявление российский лидер сделал на заседании Военно-промышленной комиссии РФ в Ижевске.

Украинские боевики начали осуществлять атаки на регионы России из-за проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение РФ было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.