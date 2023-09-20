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Слуцкий обличил ложь Зеленского на заседании ООН

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Niyi Fote
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Президент Украины Владимир Зеленский солгал на выступлении в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке ради оправдания ядерного шантажа и террористических актов киевского режима. Такое мнение высказал председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий во вторник, 19 сентября.

«Зеленский на фоне провального контрнаступа и падения градуса интереса у западных спонсоров решил начать свое американское турне с антироссийских «страшилок», чтобы обосновать свои «запросы» на новую финансовую и военную помощь США», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По его мнению, президент Украины оправдывает преступления киевского режима тем, что воюет за европейские ценности и западные стандарты демократии.

«Но Зеленский лжет. Лжет с трибуны ООН для оправдания собственного ядерного шантажа и терроризма с бесконечными обстрелами со стороны ВСУ Запорожской АЭС (атомной электростанции. — Ред.). Лжет, повторяя мантры Хилари Клинтон об угрозах «ресоветизации». Лжет, чтобы оправдать своих американских хозяев, поставляющих смертельное вооружение киевскому режиму, из которого убивают мирных жителей Новороссии», — высказался Слуцкий.

Он убежден, что Россия не представляет угрозы другим странам, поскольку настаивает лишь на защите собственных национальных интересов и своей безопасности. Напротив, угроза мировому сообществу — это возрождение нацизма, которому и препятствует Россия, продолжая спецоперацию, резюмировал Слуцкий.

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Ранее в этот день депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал позором выступление Зеленского на Генассамблее ООН. Он заявил, что организация потеряла свою первоначальную цель, став не площадкой для диалога между представителями многополярного мира, а средством решения финансовых вопросов США.

Тогда же первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский высказал мнение, что заседание Совета Безопасности ООН с участием Зеленского, которое должно пройти 20 сентября, не принесет весомых результатов. Полянский отметил, что ход беседы будет предсказуем, а президент Украины продолжит настаивать на своих интересах и продвигать геополитическую позицию Запада.

Перед этим, 18 сентября, Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН. Кроме того, президент Украины планирует встретиться с американской администрацией и лидерами других государств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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