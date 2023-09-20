В правительстве Венгрии заявили о бессрочном продлении эмбарго на украинское зерно

Венгрия сохранит запрет на ввоз украинского зерна столько, сколько потребуется, сообщили «Известиям» в пресс-служба правительства страны.

«Предполагается, что запрет будет действовать до тех пор, пока это будет необходимо», — сказали в кабмине.

Власти Венгрии ввели эмбарго на импорт зерна с Украины с 16 сентября. В постановлении правительства сообщается, что транзит украинской сельхозпродукции по территории страны по-прежнему разрешается, но на транспортировку каждой партии таких товаров отводится не более 15 дней.

Аналогичный запрет также ввели Словакия и Польша. Кроме того, о введении 30-дневного эмбарго сообщили в Румынии.

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Новые ввозные: Венгрия не обозначает сроки запрета на украинское зерно