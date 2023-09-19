В Минобороны сообщили об уничтожении еще одного БПЛА над Орловской областью

В небе над Орловской областью была пресечена попытка атаки беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ во вторник, 19 сентября.

«<...> около 22:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

По информации оборонного ведомства, беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО). Информация о пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее в этот день два беспилотника были сбиты средствами ПВО над Орловской и Белгородской областями около 21:00 мск. В этот же день БПЛА был сбит над Белгородской областью.

Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил 19 сентября, что поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее заявление российский лидер сделал на заседании Военно-промышленной комиссии РФ в Ижевске.

Украинские боевики начали осуществлять атаки на регионы России из-за проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение РФ было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.