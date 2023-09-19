Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Ученые РФ создали способный выдержать 1 млрд ударов пульса протез для аорты
Политика
Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН
Общество
Синоптики спрогнозировали до 22 градусов тепла 20 сентября в Москве
Общество
В России появится закон о посуточной аренде жилья
Мир
МИД РФ призвал вернуться к договоренностям о безопасности Нагорного Карабаха
Армия
Группа майора Горбаконенко пресекла попытку перехода госграницы боевиками ВСУ
Общество
В России предлагается ввести единый критерий многодетной семьи
Мир
Ереван обратился в ЕСПЧ с требованием обязать Баку прекратить обстрелы объектов в Карабахе
Мир
Вучич заявил о неизменности позиции Сербии относительно санкций РФ
Происшествия
На подлете к Шебекино сбит беспилотник
Мир
У здания правительства Армении начались столкновения с полицией
Армия
Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО
Армия
Шойгу заявил о динамичном развитии отношений РФ и Ирана в оборонной сфере
Общество
Жена Алексея Янина сообщила о смерти актера

В Минобороны сообщили об уничтожении еще одного БПЛА над Орловской областью

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В небе над Орловской областью была пресечена попытка атаки беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ во вторник, 19 сентября.

«<...> около 22:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

По информации оборонного ведомства, беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО). Информация о пострадавших и разрушениях не сообщается.

Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
Бороться с БПЛА будут подразделения Ми-28

Ранее в этот день два беспилотника были сбиты средствами ПВО над Орловской и Белгородской областями около 21:00 мск. В этот же день БПЛА был сбит над Белгородской областью.

Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил 19 сентября, что поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее заявление российский лидер сделал на заседании Военно-промышленной комиссии РФ в Ижевске.

Украинские боевики начали осуществлять атаки на регионы России из-за проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение РФ было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023