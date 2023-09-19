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Депутат Шеремет назвал позором выступление Зеленского на Генассамблее ООН

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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Вторничное выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее Организация Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке ― позор, отметил 19 сентября депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«В ООН предоставили площадку террористу и нацисту Зеленскому, взрощенному американскими властями. Это позор для такой приличной площадки, которая создана была для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате», ― заявил Шеремет в интервью «РИА Новости».

Парламентарий считает, что ООН в сегодняшнем виде представляет собой не что иное, как выяснение на межгосударственном уровне финансовых отношений.

«ООН потеряла тот смысл, который в нее изначально вкладывался после Второй мировой войны. Сегодня фактическую власть и кураторство на этой площадке захватили США, а не тот многополярный мир, который лежал в основе создания ООН», ― продолжил Шеремет.

По мнению депутата, организацию необходимо реструктурировать на самом базовом уровне, иначе Соединенные Штаты продолжат задавать вектор развития отношений внутри ООН.

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Ранее, 18 сентября, Зеленский прибыл в США, чтобы принять участие в Неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Также он планирует встретиться с американским руководством и первыми лицами других государств.

Днем позже первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что заседание Совета Безопасности ООН, планируемое на 20 сентября, в котором примет участие Зеленский, не окажется результативным. По словам Полянского, ход заседания будет предсказуемым, а президент Украины снова станет добиваться поддержки и настаивать на продвижении западных геополитических интересов.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбассе, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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