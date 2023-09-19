Путин в поздравлении работников ОПК с Днем оружейника отметил их вклад в оборону РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с Днем оружейника и подчеркнул их вклад в обороноспособность и безопасность страны, открывая 19 сентября в Ижевске заседание Военно-промышленной комиссии России.

«Мы, безусловно, гордимся достижениями конструкторов, инженеров, рабочих, которые вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России, в техническое оснащение армии и флота на самом высоком уровне», — приводит слова президента РФ пресс-служба Кремля.

Путин добавил, что сегодня отечественный ОПК создает современные и во многом уникальные вооружения и технику, активно наращивает объемы производства, чтобы направить лучшие образцы участникам специальной военной операции. Кроме того, ОПК увеличивает выпуск гражданской продукции, которая пользуется всё большим спросом как в нашей стране, так и за рубежом, напомнил он.

В поздравлении с Днем оружейника российский президент особо отметил заслуги работников ОПК, выразил благодарность за ответственный, добросовестный подход к делу, отдал дань уважения ветеранам отрасли и многим поколениям оружейников.

В ходе заседания российский президент поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО). Он также призвал предприятия ВПК активнее развивать производственные мощности, внедрять передовые технологии.

В этот же день руководитель разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев сообщил о начале испытаний гиперзвукового снайперского патрона, который может в перспективе развивать скорость более 1,5 тыс. м/с. По словам оружейника, патрон пока можно назвать лишь условно «гиперзвуковым», поскольку продолжает летать на скорости ниже сверхзвуковой, но перспективы его многообещающи.