Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Белгородской и Орловской областями

Два украинских беспилотника были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской и Орловской областями. Об этом вечером 19 сентября сообщило Минобороны РФ.

«19 сентября около 21:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в Telegram-канале военного ведомства.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Шебекинском городском округе на подлете к городу сбит беспилотник. Данных о повреждениях или пострадавших не поступало.

Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил 19 сентября, что поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее заявление российский лидер сделал на заседании Военно-промышленной комиссии РФ в Ижевске.

Украинские боевики начали осуществлять атаки на регионы России из-за проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение РФ было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.