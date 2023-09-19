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За сутки коалиция США 18 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии

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Фото: commons.wikimedia.org
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Международная антитеррористическая коалиция во главе с США за сутки 18 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии. Об этом сообщили во вторник, 19 сентября, на брифинге российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«За сутки со стороны коалиции зафиксировано 18 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», — сообщили на брифинге.

Также в районе Эт-Танф было зафиксировано 19 нарушений со стороны коалиции четырьмя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Rafale и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C.

«Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», — подытожили на брифинге.

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Ранее, 18 сентября, заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить сообщил об опасном сближении беспилотника MQ-9 коалиции с российским самолетом Су-35. По его словам, истребитель ВКС России совершал плановый полет по контролю воздушного пространства Сирийской Арабской Республики западнее реки Евфрат.

Перед этим, 16 сентября, Кулить рассказал о гибели троих сирийских военнослужащих при обстреле террористами из противотанкового ракетного комплекса (ПТУР) в провинции Латакия. Также в этот день было зафиксировано 15 случаев нарушения Протоколов деконфликтации со стороны коалиции.

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