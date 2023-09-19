На подлете к Шебекино сбит беспилотник

В Шебекинском городском округе на подлете к городу сбит беспилотник. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском городском округе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Ранее, 16 сентября, при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Шебекино пострадал мужчина, он получил легкие осколочные ранения. Помимо этого, губернатор сообщал о повреждениях на территории складского цеха одного из промышленных предприятий города.

До этого, 5 сентября, при обстреле ВСУ села Козинка Белгородской области погиб мужчина. Еще одна женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер.

Украинские боевики начали осуществлять атаки на регионы России из-за проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение РФ было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.