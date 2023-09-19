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МИД РФ призвал Бишкек и Душанбе воздержаться от резких заявлений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Москва призывает Бишкек и Душанбе воздержаться от резких заявлений и необдуманных шагов по вопросам пограничного урегулирования. Об этом 19 сентября сообщили на сайте МИД РФ.

«В Москве внимательно следят за развитием ситуации в связи с обострившейся взаимной риторикой между Бишкеком и Душанбе относительно имеющихся противоречий в сфере пограничного размежевания», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что Россия заинтересована в преодолении разногласий и недопущении трений между государствами-участниками Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для обеспечения стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

Возникшие противоречия должны решаться политико-дипломатическими методами, указали там.

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16 сентября глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев заявил о возможности предъявления территориальных претензий Таджикистану на основании обнаруженных новых юридических и исторических документов.

Обострение на границе стран произошло в сентябре 2022 года. Вооруженные столкновения вспыхнули по всему периметру киргизско-таджикской границы. Позднее Бишкек и Душанбе договорились о режиме прекращения огня. Несмотря на это, стороны сообщали о продолжающихся обстрелах. 16 сентября 2022 года было объявлено о создании совместной киргизско-таджикской комиссии по контролю за соблюдением прекращения огня на границе.

Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому — участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

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