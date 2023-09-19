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В Нагорном Карабахе обвинили Баку в срыве договоренностей

Советник президента НКР Бабаян обвинил Баку в срыве договора 2020 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, бывший глава МИД НКР Давид Бабаян 19 сентября заявил «Известиям», что Баку сорвал договоренности 2020 года.

«Мы видим очередное широкомасштабное нападение со стороны Азербайджана, что является нарушением договора 2020 года. Особенно после того как оккупировали Лачинский коридор, который имеет особый политический статус, находящийся под наблюдением российского миротворческого контингента», — заявил Бабаян.

Советник президента отметил, что жители региона не подозревали о старте «антитеррористической операции», которую начал Азербайджан.

«Около часу было по местному времени, дети были в школе, кто-то на работе. Так вероломно, без объявления войны. Сейчас мы находимся в таком положении», — подчеркнул Бабаян.

Он также отметил, что в настоящее время в регионе из строя выведены коммуникационные системы, что вызвало проблемы с информированием. Между тем Бабаян указал на наличие жертв среди мирного населения.

«То, что жертвы есть в числе мирного населения, — дети, старики, женщины, — это факт», — заключил советник.

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19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха. В свою очередь, минобороны Армении заявило, что Вооруженные силы (ВС) страны не присутствуют в Нагорном Карабахе, а в пресс-службе минобороны непризнанной НКР сообщили, что ВС Азербайджана ведут огонь по всей линии соприкосновения.

По данным минздрава НКР, в результате операции военных Азербайджана в Нагорном Карабахе пять человек погибли, около 80 ранены, из которых, предварительным данным, 15 человек — мирные жители.

Москва обеспокоена ситуацией в регионе. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Ереван и Баку прекратить военные действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования конфликта. Она также напомнила, что власти Армении признали принадлежность территории Нагорного Карабаха Азербайджану. А официальный представитель Кремля Дмитрий Песков между тем призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Нагорному Карабаху. Он отметил, что базой являются трехсторонние документы двухлетней и трехлетней давности, которые были подписаны между Россией, Арменией и Азербайджаном.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание совета безопасности республики для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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