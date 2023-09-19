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Кому и когда нужно прививаться от гриппа осенью 2023 года

Привиться от гриппа стоит пожилым людям и беременным женщинам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России началась ежегодная прививочная кампания против гриппа. В Москве, Московской области и ряде других регионов уже заработали мобильные комплексы вакцинации. Кому нужно привиться в первую очередь и какие штаммы гриппа будут циркулировать в 2023 году — рассказывают «Известия».

Вакцинация против гриппа осенью 2023 года — чем опасен грипп

Грипп относится к числу инфекционных заболеваний, которое передается воздушно-капельным путем, а также через грязные руки или предметы, на которых находятся частицы вируса.

Течение болезни часто сопровождается высокой температурой, ознобом, мышечной болью, першением в горле и чувством тяжести в области груди. Если запустить заболевание и не начать своевременное лечение, то возможны осложнения. Среди наиболее распространенных — менингит, энцефалит, печеночная или почечная недостаточность. Кроме того, после гриппа значительно увеличивается риск инфаркта миокарда.

На сегодняшний день вакцинация остается самым эффективным способом профилактики гриппа. Она не гарантирует стопроцентную защиту, но заметно снижает риск осложнений, а болезнь, как правило, протекает гораздо легче.

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Вакцинация против гриппа осенью 2023 года — какие штаммы идут в Россию

Штаммы вирусов постоянно эволюционируют, в связи с чем эксперты часто обновляют состав вакцин. В эпидемиологическом сезоне 2023– 2024 в России будут циркулировать преимущественно штаммы гриппа А и В:

  • грипп А (H3N2), гонконгский грипп;
  • грипп А (H1N1), свиной грипп;
  • грипп группы B-Victoria;
  • грипп группы B-Yamagata.

Именно эти штаммы вошли в состав вакцины от гриппа. В 2023 году привиться от гриппа можно только российскими вакцинами — трехвалентными «Совигрипп», «Ультрикс» и четырехвалентной «Ультрикс Квадри».

Вакцинация против гриппа осенью 2023 года — кому надо прививаться

В первую очередь подумать о прививке нужно пожилым людям, тем, кто имеет хронические заболевания, например сахарный диабет, проблемы с сердцем, заболевания органов дыхания, и беременным женщинам. Именно они чаще остальных переносят грипп с осложнениями.

Кроме того, прививка от гриппа обязательна для работников сферы образования, услуг, транспорта, сотрудников правоохранительных и контрольных органов.

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Вакцинация против гриппа осенью 2023 года — когда и где сделать прививку

Формирование полноценного иммунитета после вакцинации занимает почти месяц. В этом году вспышка заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в октябре, поэтому вакцинироваться лучше в сентябре.

Прививку можно сделать в любой поликлинике после обращения к терапевту или дежурному врачу, а также в мобильных пунктах вакцинации у некоторых торговых центров и станций метро. Для этого достаточно предъявить только паспорт. Обследование проведут прямо на месте, а после прививки врач выдаст сертификат. Полная карта мобильных пунктов вакцинации в Москве размещена на портале Мосгорздрава.

Также бесплатную вакцинацию проводят в школах, колледжах и в некоторых организациях.

Вакцинация против гриппа осенью 2023 года — противопоказания

Прививка против гриппа противопоказана при повышенной чувствительности организма к яичному белку и другим компонентам вакцины. Нельзя ее делать в период болезни, при любых острых лихорадочных состояниях и во время обострения хронических заболеваний.

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