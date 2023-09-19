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Адвокат Гудзь добился возвращения конфискованного автомобиля россиянина в ФРГ

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Фото: Global Look Press/Leon Kuegeler/photothek.de via w
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Адвокат Сергей Гудзь рассказал 19 сентября «Известиям» о том, как гражданину РФ удалось выиграть суд по конфискации автомобиля в Германии.

«Есть случай, когда прокуратура приняла решение закрыть уголовное дело против человека, который въехал на автомобиле с российскими номерами на территорию Евросоюза», — поделился правозащитник.

По его словам, изначально автомобиль конфисковали, а после того как был подан протест на данную меру, прокуратура Германии подала заявление в суд, чтобы тот подтвердил правомерность изъятия машины.

«Ситуация сложилась таким интересным образом, что вначале суд встал на сторону прокуратуры, однако после того, как я подал соответствующую жалобу и обосновал ее, суд поменял свое мнение и принял решение, что причины для конфискации авто нет», — добавил он.

Как считает адвокат, суд в данном деле стал придерживаться того, что пересечение на авто с российскими номерами границ ЕС с целью временного пребывания на территории объединения не приносит никаких значительных доходов РФ.

«Он (автомобиль) еще не отдан, но в ближайшее время <…> этот автомобиль будет отдан владельцу», — отметил Гудзь.

При этом правозащитник обратил внимание на то, что у тех, у кого конфисковали автомобиль давно, более высокий шанс на его возврат, чем у людей, которые въехали после 9 сентября 2023 года на территорию ЕС.

«Потому что 9 сентября были опубликован разъяснения со стороны Еврокомиссии <…> Роли не играет, с какой целью люди въезжают на авто: с целью продажи, с целью длительного пребывания или с целью короткого пребывания на территории ЕС. Такие автомобили подвергаются конфискации <…> Как выглядят шансы у тех людей, которые уже давно сюда въехали и чьи машины конфискованы были, до конца сказать нельзя, но у них, как я сказал, шансы лучше, чем у тех, кто сейчас будет приезжать. Пока окончательных решений судебных инстанций нет, я не советую въезжать на авто с российскими номерами», — заключил он.

Шенген, чемодан, саквояж: ЕС разрешил забирать у россиян личные вещи
Еврокомиссия попыталась разъяснить, как работает режим санкций

Ранее, 15 сентября, житель Гамбурга Иван Коваль рассказал, что в Германии таможенная полиция конфисковала около 20 автомобилей с российскими госномерами.

10 сентября Еврокомиссия подтвердила нововведение в санкционном законодательстве, в рамках которого россияне не могут въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в РФ автомобилях. Это будет трактоваться как запрещенный импорт.

11 сентября ЕК разъяснила правила санкционного законодательства, разрешив странам Евросоюза не конфисковать личные вещи граждан России, даже если такие предметы числятся в санкционных списках. Исключением в таком случае становится провоз дорогих предметов, например автомобилей, сказал представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри.

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