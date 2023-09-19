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В Баку заявили о взятии под контроль более 60 позиций армянских ВС в Карабахе

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Фото: REUTERS/PHOTOLURE
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Под контроль армии Азербайджана в Карабахе за последние сутки перешло более 60 позиций Вооруженных сил Армении. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил на брифинге глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов. Трансляция велась на YouTube-канале Baku TV.

«В ходе проведенных мероприятий под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций, созданных формированиями Вооруженных сил Армении. Были обезврежены до 20 боевых машин, более 40 артиллерийских установок», — заявил он.

Также, по его словам, были ликвидированы до 30 минометов, две зенитно-ракетные установки, две радиоэлектронные боевые станции «Мортира» и другая военная техника, принадлежащая подразделениям Вооруженных сил Армении.

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19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. ArmenPress по состоянию на 20:00 со ссылкой на карабахского омбудсмена Гегама Степаняна заявляет о 25 погибших людях, двое из которых — мирные жители.

МИД Азербайджана во вторник, 19 сентября, заявил, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских Вооруженных сил из Нагорного Карабаха и роспуск режима в Степанакерте.

Командование российских миротворцев призывало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры. Минобороны РФ также отметило, что российские миротворцы организовали эвакуацию населения из Нагорного Карабаха, а также оказание медицинской помощи всем пострадавшим.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 сентября призвала Ереван и Баку прекратить военные действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования конфликта. Она также напомнила, что власти Армении признали принадлежность территории Нагорного Карабаха Азербайджану.

На фоне происходящего в Ереване проходят протесты с требованием отставки Пашиняна, уточняет Telegram-канал Mash.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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