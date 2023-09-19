Служебная собака помогла раскрыть двойное убийство в Оренбуржье

Тела двух мужчин нашли в выгребной яме в одном из сел Соль-Илецкого района. Обнаружить их помогла служебная собака по кличке Тора, сообщает пресс-служба управления МВД по Оренбургской области во вторник, 19 сентября.

1 сентября в полицию поступило заявление о пропаже 37-летнего местного жителя. Правоохранители выяснили, что пропавший часто бывал в гостях у своего 42-летнего знакомого, который проживает в поселке Зеленый Клин на улице Виноградной. К нему и направились сотрудники полиции, пишет «Урал56.Ру».

Приехав по указанному адресу, стражи порядка увидели во дворе мужчину, но тот забежал в дом и совершил самоубийство. После этого полицейские осмотрели место происшествия. Им помогал младший инспектор-кинолог ЦКС МУ МВД России «Оренбургское» Александр Цубранков и его служебная собака Тора, отмечает РИА «Оренбуржье».

Животное обнаружило тела двух мужчин 37 и 48 лет в выгребной яме, территория вокруг которой была забетонирована. Один из них оказался пропавшим. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное в отношении двух лиц».

Ранее, 7 сентября, житель Камчатки на почве ревности убил сожительницу и ранил знакомого в ходе поножовщины. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).