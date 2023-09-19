Летняя погода возвращается в Москву

Теплая погода возвращается в Москву на этой неделе. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает телеканал «Известия». Начиная с четверга, в столице будет солнечно, а столбики термометров поднимутся до +25 градусов. Ночью показатель будет находиться в районе +14 градусов. Также синонптик ометил, что температурный фон в эти дни превысит норму на 6–7 градусов.

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