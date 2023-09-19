Власти НКР предложили Азербайджану остановить огонь и начать переговоры

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) 19 сентября обратились к властям Азербайджана для остановки военных действий и началу проведения переговоров.

«Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с целью развязки сложившейся ситуации», — говорится в сообщении НКР, которое приводит портал News.am.



19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. По последним данным минздрава НКР, в ходе проведения этой операции 80 человек были ранены, а пятеро погибли.

В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

На фоне происходящих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.