Двухлетний ребенок погиб от удара током в томском селе

В Зырянском районе Томской области в результате удара электрическим током погиб двухлетний ребенок. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональная прокуратура во вторник, 19 сентября.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Ход расследования взяла на контроль прокуратура Зырянского района, уточняет Sib.fm.

Как рассказал представитель надзорного ведомства РИА «Томск», трагедия произошла 16 сентября в селе Цыганово.

Максимальная санкция статьи за причинение смерти по неосторожности предусматривает до двух лет лишения свободы.

В июле в Екатеринбурге 15-летний подросток погиб от удара электрическим током, когда залез на трансформаторную подстанцию за мячом. Его одногодка получил травму и был доставлен в больницу.