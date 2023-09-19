Больше 140 тыс. человек поставили прививки от гриппа в Тульской области

Больше 140 тыс. жителей Тульской области сделали прививки от гриппа. Об этом сообщает ТСН24 со ссылкой на управление Роспотребнадзора региона.

Всего в Тульскую область поступило 277,78 тыс. доз вакцины «Совигрипп», а также 85,37 тыс. доз вакцины «Ультрикс Квадри». Эпидемиологическая ситуация по гриппу в регионе оценивается как благополучная.

В ведомстве уточнили, что в числе привитых — 47 195 детей.

По словам главы Роспотребнадзора страны Анны Поповой, подъем заболеваемости гриппом ожидается ближе к концу года и будет средней интенсивности. Она подчеркнула, что отечественная вакцина покрывает все риски.