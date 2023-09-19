Женщина и двое детей пострадали в лобовом ДТП в Пензе

В микрорайоне Терновка в Пензе в результате столкновения легковых авто пострадали женщина и двое детей. Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

Авария произошла днем во вторник, 19 сентября, на улице Терновского, 183. Лоб в лоб столкнулись Nissan Primera под управлением 26-летнего мужчины и Volkswagen Tiguan, за рулем которого находился 30-летний водитель.

В результате ДТП пострадали три пассажира Nissan: 26-летняя девушка и двое маленьких детей. Их доставили в больницу для оказания медпомощи.

Вечером 18 сентября в Орловской области пьяный водитель «ВАЗ-2107» выехал на встречку и врезался в грузовик «КамАЗ». В результате погиб 15-летний мальчик, находившийся на переднем пассажирском сиденье легковушки.