Заболеваемость ОРВИ выросла в Красноярском крае в два раза за неделю
Резкий рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) зарегистрировали в Красноярском крае. За неделю число заболевших увеличилось в два раза.
По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева, порядка 50% пациентов — дети. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. В регионах отмечается циркуляция вирусов не гриппозной этиологии. В частности, у заболевших выявили риновирусы, вирусы парагриппа и аденовирусы. Эпидемический порог не превышен. Заболели 13 тыс. человек.
В Оренбурге на прошлой неделе пять классов в трех школах закрыли на карантин из-за рост заболеваемости ОРВИ. В коллективах зарегистрировали низкую посещаемость.