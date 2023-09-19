Один человек погиб в ДТП с грузовиками в Ставропольском крае

Мужчина погиб в результате столкновения двух грузовиков в Ставропольском крае. Об этом сообщает ИА StavropolMedia со ссылкой на информацию ГИБДД.

Авария произошла вечером 18 сентября недалеко от Невинномысска. На трассе «Кавказ» произошло столкновение грузовиков «Газель» и «КамАЗ». По предварительной версии, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем «Газели». 37-летний мужчина погиб.

В Госавтоинспекции уточнили, что за два года водителя не привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту аварии проводится проверка.

В Иркутской области пассажирский автобус, следовавший со стороны автостанции в направлении остановки «Нефтепровод» в Нижнеудинске, врезался в опору линии электропередач. В момент ДТП в салоне находились десять пассажиров. Водитель и шесть пассажиров получили травмы.