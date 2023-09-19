В Коми на модернизацию старых котельных направят 1,8 млрд рублей

В Коми намерены провести модернизацию котельных, работающих на угле и мазуте. На эти цели направят 1,8 млрд рублей, предоставленных республике в виде специальных казначейских кредитов (СКК), сообщает министерство финансов Коми.

На перевод угольных котельных на топливные пеллеты предусмотрено 1,103 млрд рублей, на перевод мазутных — 693,3 млн рублей. Модернизация будет происходить путем реконструкции старых котельных и строительства новых пеллетных блочно-модульных.

Как уточняет ИА «Комиинформ», котельные модернизируют в Княжпогостском, Ижемском, Корткеросском, Сысольском, Койгородском, Прилузском, Удорском, Усть-Куломском районах и в Печоре.

Общий объем бюджетных кредитов, предоставленных Коми, составил 2,096 млрд рублей. Оставшаяся часть средств пойдет на обновление парка общественного транспорта.