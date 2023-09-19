Отопительный сезон начался в 35 муниципалитетах Приангарья

Отопление начали подавать в объекты социальной сферы и жилые дома 35 муниципальных образований Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на правительство региона.

Всего в Приангарье запустили 680 котельных. Сезон начался 1 сентября, тепло начали подавать в Катангском районе. На текущий момент подключено больше 1,7 тыс. социальных объектов и 6848 жилых домов.

На подготовку к отопительному периоду власти Иркутской области планировали потратить 4,7 млрд рублей. На топливо направят 2,3 млрд рублей. Потребность региона в угле составляет 1,5 млн т, также требуется заготовить 53,5 тыс. т жидкого топлива.

Готовность жилого фонда Иркутской области составляет 94%, котельных — 99,3%.

В Амурской области отопительный сезон первым начал Селемджинский район в связи с резким похолоданием. Стоимость подготовки региона к холодному периоду превысила 2,08 млрд рублей.